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Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir?

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Hukuki metinlerde ve haberlerde sıkça duyduğumuz Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? İşte, hükmün açıklanmasının geri bırakılması anlamı...

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hukuki metinlerde ve haberlerde sıkça duyduğumuz Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? İşte, hükmün açıklanmasının geri bırakılması anlamı haberimizde...

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), Türk Ceza Hukuku'nda yer alan bir kurum olup, sanık hakkında verilen cezanın belirli bir süre denetim altında tutulması ve bu süre zarfında sanığın bir daha suç işlememesi durumunda, cezanın infaz edilmemesi anlamına gelir. Bu durum, sanığın sabıka kaydına işlenmez ve sanık, cezaya dair bir hüküm giymemiş sayılır. Bu karar, genellikle ilk defa suç işleyen kişiler için ve daha hafif suçlarda uygulanır. HAGB'nin amacı, suçlunun topluma yeniden kazandırılması, onun rehabilitasyonuna yardımcı olunması ve suç işlemesini engellemektir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir?

Bu mekanizma, suç işleyen kişiye bir nevi ikinci bir şans tanır. Ancak HAGB'nin uygulanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, sanığın cezası iki yıl veya daha az bir süre ile hapis cezası olmalıdır. Ayrıca, sanığın bu uygulamayı kabul etmesi ve mahkeme tarafından belirlenen denetim süresine uyması gerekir. Bu denetim süresi genellikle beş yıl olup, bu süre zarfında sanık herhangi bir suç işlemezse, hüküm açıklanmaz ve dava düşer.

HAGB'nin uygulanmasında önemli bir nokta, sanığın suçu kabul etmiş olmasıdır. Sanık suçu kabul etmiyorsa, HAGB kararı verilemez. Ayrıca, denetim süresi boyunca sanık, mahkeme tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır. Eğer sanık bu süre içinde başka bir suç işlerse ya da denetim şartlarına uymazsa, mahkeme hükmü açıklar ve sanık cezasını çeker. HAGB, hem suç işleyen kişi için bir rehabilitasyon imkanı sunar hem de yargılama süreçlerini hızlandırarak yargı yükünü azaltır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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