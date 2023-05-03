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Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demek, ne anlama geliyor?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demek, ne anlama geliyor?

Gündem Haberleri

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Sorusunu bu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demek, ne anlama geliyor?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Sorusu ile birlikte internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demek, ne anlama geliyor?

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı durumunda verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılması anlamına gelmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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