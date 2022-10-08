Son dönemlerde ismini sıkça duymaya başladığımız oyuncaklar olan Huggy Wuggy nedir? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Huggy Wuggy hakkında en çok merak edilen sorular ise Huggy Wuggy nedir? Ve Huggy Wuggy tehlikeli mi? Soruları oluyor. Peki, Huggy Wuggy nedir? Huggy Wuggy tehlikeli mi? Neden yasaklanması isteniyor?

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Sosyal medya platformlarında Trend olacak kadar gündeme gelen bu oyuncaklar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve tehlikeli olup olmadığı araştırılıyor. Huggy Wuggy nedir? Sorusu son zamanlarda oldukça sık şekilde araştırılıyor. Peki, Huggy Wuggy nedir? Huggy Wuggy tehlikeli mi? Neden yasaklanması isteniyor?

HUGGY WUGGY NEDİR?

Mobygames firması tarafından geliştirilmekte olan video oyunu karakterlerinin oyuncağa dönüştürülmüş versiyonlarıdır. Windows platformunda oynanabilen bu oyun herkesin erişimine açık bir şekilde mağazalarda yer almaktadır. Ünlü oyun platformu Steam'de de bulunmakta olan bu oyun bir çok kişiyi ürkütüyor.

HUGGY WUGGY TEHLİKELİ Mİ?

Huggy Wuggy oyuncakları, çocuklar için bir tehdit oluşturmuyor fakat video oyununda bulunan aksiyon ve korku nedeniyle oyuncakların esinlendiği korku oyunu çocuklar için oldukça tehlikeli bir oyundur.