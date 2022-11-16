Huggy Wuggy neden yasaklandı? Sorusu, son dönemlerde oyuncağın yasaklanmasının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Huggy Wuggy oyuncaklarının yasaklanma nedeni birçok kişi tarafından merak konusu oldu ve Huggy Wuggy neden yasak? Sorusu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Huggy Wuggy neden yasaklandı? Huggy Wuggy nedir? Huggy Wuggy neden yasak?

Huggy Wuggy neden yasaklandı? Sorusu, getirilen yasağın ardından birçok sosyal medya platformu üzerinde merak konusu oldu. Oyuncak hakkında bilgisi olmayanlar ise Huggy Wuggy nedir? Sorusunu merak etti. Bu haberimizde kullanıcılar tarafından merak edilen Huggy Wuggy neden yasak? Sorusunu ve Huggy Wuggy neden yasaklandı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Huggy Wuggy neden yasaklandı? Huggy Wuggy nedir? Huggy Wuggy neden yasak?

HUGGY WUGGY NEDEN YASAKLANDI?

Huggy Wuggy oyuncakları, çocuklar için bir tehdit oluşturmuyor fakat video oyununda bulunan aksiyon ve korku nedeniyle oyuncakların esinlendiği korku oyunu çocuklar için oldukça tehlikeli bir oyundur. Çocukları ürküttüğü ve olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmıştır.

HUGGY WUGGY NEDİR?

Bir firma tarafından geliştirilmekte olan video oyunu karakterlerinin oyuncağa dönüştürülmüş versiyonlarıdır. Windows platformunda oynanabilen bu oyun herkesin erişimine açık bir şekilde mağazalarda yer almaktadır. Ünlü oyun platformu Steam'de de bulunmakta olan bu oyun birçok kişiyi ürkütüyor.