Hudutsuz Sevda Zeynep kimdir? Hudutsuz Sevda Zeynep gerçekte kim, adı ne?
Hudutsuz Sevda adlı dizide Zeynep karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı ve kim olduğu merak konusu oldu. İzleyiciler, Zeynep karakterinin gerçek hayatta kim olduğunu ve gerçek ismini öğrenmek istiyor. Peki, Hudutsuz Sevda Zeynep kimdir? Hudutsuz Sevda Zeynep gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...
Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda ilk bölümüyle ekranlara geldi. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hudutsuz Sevda'nın karakterleri araştırılmaktadır. Hudutsuz Sevda Zeynep kimdir merak konusu oldu. Arama motorlarında Hudutsuz Sevda dizisinde yer alan oyuncular sorgulatılıyor. Peki, Hudutsuz Sevda Zeynep kimdir? Hudutsuz Sevda Zeynep gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...
HUDUTSUZ SEVDA ZEYNEP KİMDİR?
Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakterini Miray Daner canlandırmaktadır. 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.