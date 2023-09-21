Hudutsuz Sevda Zeynep kimdir? Hudutsuz Sevda Zeynep gerçekte kim, adı ne?

Hudutsuz Sevda adlı dizide Zeynep karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı ve kim olduğu merak konusu oldu. İzleyiciler, Zeynep karakterinin gerçek hayatta kim olduğunu ve gerçek ismini öğrenmek istiyor. Peki, Hudutsuz Sevda Zeynep kimdir? Hudutsuz Sevda Zeynep gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...