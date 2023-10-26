FOX TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda Perşembe günü 5. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Hudutsuz Sevda yeni bölüm (5. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (5. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Hudutsuz Sevda Her Perşembe FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Hudutsuz Sevda 5. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Hudutsuz Sevda Yeni bölüm (5. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM (5. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Hudutsuz Sevda her Perşembe FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Hudutsuz Sevda yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Hudutsuz Sevda Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Hudutsuz Sevda" her Perşembe akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Hudutsuz Sevda " her çarşamba saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?

Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Halil İbrahim, Üsteğmen Oğuz'dan yerlerini Tarık Leto'ya kimin söylediğini öğrenir. Levent'in ona tüm zulmüne rağmen babası onu hala evlenmeye zorlayınca Zeynep, ağabeyinden medet umar. Fikret'in de elinden bir şey gelmeyince Zeynep, evlendirileceği gün Halil İbrahim'den kendisini kaçırmasını ister. Karşılığında Halil İbrahim'in intikamını alması için babasının katili Cevat'ı getirtecektir. Halil İbrahim hem intikamını alıp hem de Zeynep'i kurtarabilecek midir? Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

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