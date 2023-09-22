Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yasemin karakterinin 'Hudutsuz Sevda' dizisinden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Yasemin karakteri ölecek mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Hudutsuz Sevda Yasemin öldü mü? Biran Damla Yılmaz diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrolünde Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin son sahnesinin ardından Yasemin öldü mü sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Biran Damla Yılmaz Hudutsuz Sevda dizisine veda etti mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Hudutsuz Sevda Yasemin öldü mü? Biran Damla Yılmaz diziden ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM NE OLDU?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA YASEMİN ÖLDÜ MÜ?

Hudutsuz Sevda ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son sahnesinde Tarık, Yasemin'i öldürmüştür. Biran Damla Yılmaz dizide konuk oyuncu olarak yer aldığı için önümüzdeki bölümlerde yer almayacaktır.