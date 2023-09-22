Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan "Hudutsuz Sevda," hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi hedefliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken, senaryosunu Bahadır Özdenir kaleme alıyor. İzleyiciler şimdiden "Hudutsuz Sevda" hakkında merakla araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Hudutsuz Sevda oyuncuları kimlerdir? FOX TV Hudutsuz Sevda kadroda kimler var? İşte detaylar…

FOX TV'nin yeni dizisi şimdiden merakları üzerine çekmeyi başardı. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş gibi deneyimli oyuncuları kadrosunda bulunduran ' Hudutsuz Sevda' konusuyla da bir hayli ilgi çekiyor. Peki, Hudutsuz Sevda oyuncuları kimlerdir? FOX TV Hudutsuz Sevda kadroda kimler var? İşte detaylar…

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hudutsuz Sevda her perşembe saat 20.00'de Fox TV'de.

İşte oyuncu kadrosu:

Halil İbrahim. (Deniz Can Aktaş)

Zeynep. (Miray Daner)

Asiye. (Esra Dermancıoğlu)

Fikret Leto. (Burak Sevinç)

Nedime. (Asuman Dabak)

Rızvan Leto. (Burak Sergen)

Deniz Can Aktaş

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.