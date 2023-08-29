Yeni dizi 'Hudutsuz Sevda'nın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı da izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, konusu ne? Hudutsuz Sevda ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Geçmişte Kurtlar Vadisi dizisine de imza atan ekibin kaleminden çıkan Hudutsuz Sevda'dan merakla beklenen ilk fragman geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hudutsuz Sevda'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, konusu ne? Hudutsuz Sevda ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?

Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu yazan ekip şimdi de FOX için Medyapım imzasıyla "Hudutsuz Sevda" dizisine imza atıyor. Kadrosunda Mesut Akusta, Esra Dermancıoğlu, Emre Bulur, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Hülya Şen, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Taner Turan, Alp Akar, Mehmet Korhan Fırat ve Erdem Kaynarca gibi ünlü isimler yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Yıllar sonra memleketine dönen ve karşısında babasının katilini gören Halil İbrahim'in (Deniz Can Aktaş) hikayesinin anlatıldığı dizinin çekimleri Artvin'de başladı. Dizinin çekimleri daha sonra İstanbul'da devam edecek.

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragmanıyla dikkat çeken dizinin kesin yayın tarihi henüz bilinmiyor.