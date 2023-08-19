Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hudutsuz Sevda dizi çekimleri nerede yapıldı?

Fox TV'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda'nın ilk provası yapıldı. Dizi severler dizinin nerede çekim yapıldığını araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hudutsuz Sevda dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede oldu? İşte detaylar...