Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hudutsuz Sevda dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Fox TV'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda'nın ilk provası yapıldı. Dizi severler dizinin nerede çekim yapıldığını araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hudutsuz Sevda dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede oldu? İşte detaylar...
Hudutsuz Sevda yakında Fox TV'de başlayacak bir dizidir. Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hudutsuz Sevda dizi çekimleri nerede yapıldı?
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk bölümleri Artvin'de çekilecek.
Yapımını Medyapım'ın üstlendiği yeni iddialı dizi 'Hudutsuz Sevda'nın okuma provası bugün gerçekleşti. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk bölümleri Artvin'de çekilecek.
Dizide Deniz Can Aktaş ve Miray Daner gibi oyuncular rol alacak.