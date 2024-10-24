Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Yeni bölüm merakla beklenirken terör saldırısı nedeniyle dizilerin ertelenmesi Hudut Sevdasıdizisini de merak konusu haline getirdi. Peki, Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

HUDUTSUZ SEVDA BUGÜN YOK MU?

Terör saldırısı nedeniyle 23 Ekim akşamı dizilerin yeni bölümüertelendi. Hudutsuz Sevda dizisi yayın akışında yeni bölümü ile yer alıyor ve şimdilik bir değişiklik görünmüyor.

Yayın akışı:

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim, Zeynep'in İskender'in oğluyla evlenme kararını öğrendiğinde büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim'e tamamen kapılarını kapatmıştır. Aileler arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Fikret Zeynep'i kararından döndürmek için çabalar. Ancak İskender'in gizli planları, herkesi bir felakete sürüklemeye kararlıdır. Zeynep, gerçekten evlenmeye razı olacak mı? Halil İbrahim, Zeynep'i kaybetmek üzere mi? Tüm dengeleri değiştirecek sürprizler bu bölümde açığa çıkıyor!