Hudutsuz Sevda dizisinin konusu ve uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Dizinin konusu, gerçek hayattan mı alındı, yoksa başka bir diziden mi uyarlandı? Peki, Hudutsuz Sevda konusu ne, uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama? Hudutsuz Sevda konusu gerçek mi? İşte detaylar...

Hudutsuz Sevda konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda ilk bölümüyle yarın ekranlara gelecek. Hudutsuz Sevda hangi diziden alıntı merak konusu oldu. Peki, Hudutsuz Sevda konusu ne, uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama? Hudutsuz Sevda konusu gerçek mi? Detaylar haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?

Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosunda Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Biran Damla Yılmaz, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman gibi ünlü isimler yer almaktadır.