Hudutsuz Sevda dizisinin hangi gün, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, dizi hakkında detaylı bilgi almak ve yayın tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hudutsuz Sevda hangi gün, ne zaman? Hudutsuz Sevda hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda yeni bölümüyle ekranlara geldi. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hudutsuz Sevda dizisinin hangi gün yayınlandığı araştırılıyor. Hudutsuz Sevda hangi kanalda, saat kaçta başlıyor merak konusu oldu. Peki, Hudutsuz Sevda hangi gün, ne zaman? Hudutsuz Sevda hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU!

Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosunda Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Biran Damla Yılmaz, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman gibi ünlü isimler yer almaktadır.

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda her Çarşamba saat 20.00'da ekranlara gelmektedir.

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ KANALDA?

Başrolünde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.