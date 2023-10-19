Fox Tv'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümleri kaçırmamak isteyen kişiler Hudutsuz Sevda hangi gün? Sorusunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?

Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?

Hudutsuz Sevda hangi gün? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Başrolünde Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi birçok izleyici tarafından yoğun ilgi görüyor. Başrolünde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır. Peki, Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜN?

Hudutsuz Sevda her Perşembe saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır. Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümleri ile Fox Tv ekranlarında her Perşembe saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. Hudutsuz Sevda dizisi yeni yayın gününde yayınlanıyor.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosunda Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Biran Damla Yılmaz, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman gibi ünlü isimler yer almaktadır.