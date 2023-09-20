Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda ilk bölümüyle ekranlara geldi. Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından diziden yer alan oyuncular araştırılmaktadır. Peki, Hudutsuz Sevda Halil İbrahim kimdir? Hudutsuz Sevda Halil İbrahim gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.