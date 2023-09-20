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Hudutsuz Sevda Halil İbrahim kimdir? Hudutsuz Sevda Halil İbrahim gerçekte kim, adı ne?

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Hudutsuz Sevda dizisindeki Halil İbrahim karakteri hakkında merak edilenler gündemde. Halil İbrahim karakterinin gerçekte kim olduğu ve adının ne olduğu konuları merak konusu olmuştur. Peki, Hudutsuz Sevda Halil İbrahim kimdir? Hudutsuz Sevda Halil İbrahim gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda ilk bölümüyle ekranlara geldi. Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından diziden yer alan oyuncular araştırılmaktadır. Peki, Hudutsuz Sevda Halil İbrahim kimdir? Hudutsuz Sevda Halil İbrahim gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA HALİL İBRAHİM KİMDİR?

Hudutsuz Sevda dizisinde Halil İbrahim karakterini Deniz Can Aktaş canlandırmaktadır. Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbul'lu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu'ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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