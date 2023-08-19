Hudutsuz Sevda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak, hangi gün, hangi kanalda?
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Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Hudutsuz Sevda'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Hudutsuz Sevda dizisi oyuncuları kimlerdir? Hudutsuz Sevda dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...
Merakla beklenen yeni dizi "Hudutsuz Sevda "nın okuma provası gerçekleşti. Peki, Hudutsuz Sevda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak, hangi gün, hangi kanalda? İşte bilgiler...
Yapımını Medyapım'ın üstlendiği yeni iddialı dizi ''Hudutsuz Sevda''nın okuma provası bugün gerçekleşti. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk bölümleri Artvin'de çekilecek.
Dizide Deniz Can Aktaş ve Miray Daner gibi oyuncular rol alacak.
Hudutsuz Sevda dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.