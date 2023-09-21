Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 1. Bölüm FOX TV CANLI izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 1. Bölüm FOX TV CANLI izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Letolar'dan Zeynep (Miray Daner)'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisini FOX TV platformlarından izleyebilirsiniz.