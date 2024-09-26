Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor?

Sevilen dizi Hudutsuz Sevda hayranları, dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Dizi, geçtiğimiz sezonuyla izleyicilerin kalbinde önemli bir yer edinmişken, yeni sezonu merakla beklenen projeler arasında yer alıyor. Hudutsuz Sevda, güçlü hikayesi ve etkileyici karakterleriyle dikkat çekiyor. Dizi severler, bu akşamki bölüm için hazırlıklarını yaparken, dizinin resmi sosyal medya hesapları ve yayın kanalı üzerinden yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor?

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep'in babası Rızvan vurulur ve aile büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim ile beklenmedik bir karşılaşma yaşarken, duygular yeniden su yüzüne çıkar. Didem'in Halil İbrahim'le yakınlaşması ise Zeynep'i büyük bir duygusal çıkmaza sürükler. Halil İbrahim, Zeynep'e hala uzak durmakta kararlıdır, ancak geçmişin izleri peşlerini bırakmaz.

Rızvan'ın ölümü aile içindeki dengeleri sarsarken, Fikret'in liderliği ciddi bir sınavla karşı karşıya kalır. Fakat en büyük soru şudur: Rızvan'ı öldüren gerçekten kimdir? Bu cinayetin arkasındaki güçler aileyi nasıl bir yıkıma sürükleyecektir?

HUDUTSUZ SEVDA SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda Perşembe akşamları 20.00'de Now'da yayınlanıyor.

BU AKŞAM HUDUTSUZ SEVDA VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisi 26 Eylül Perşembe itibariyle izleyicisi ile buluşacak.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

26 EYLÜL NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Kötü Kan

02.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...