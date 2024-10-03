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Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
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NOW Tv'de yayınlanan Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Perşembe günü Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisi 36. bölümde neler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. NOW yayın akışında Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümü var mı, yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı?

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. 3 Ekim Perşembe günü Hudutsuz Sevda 36. bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisinde son bölümde neler olduğu gündeme geliyor. NOW yayın akışı! Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam 36. yeni bölümüyle NOW Tv'de 20:00'da yayınlanacak.

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Zeynep'in babası Rızvan vurulur ve aile büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim ile beklenmedik bir karşılaşma yaşarken, duygular yeniden su yüzüne çıkar. Didem'in Halil İbrahim'le yakınlaşması ise Zeynep'i büyük bir duygusal çıkmaza sürükler. Halil İbrahim, Zeynep'e hala uzak durmakta kararlıdır, ancak geçmişin izleri peşlerini bırakmaz.

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

3 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Kızıl Goncalar
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20.00 Hudutsuz Sevda
  • 23.45 Yabani
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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