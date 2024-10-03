Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. 3 Ekim Perşembe günü Hudutsuz Sevda 36. bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisinde son bölümde neler olduğu gündeme geliyor. NOW yayın akışı! Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam 36. yeni bölümüyle NOW Tv'de 20:00'da yayınlanacak.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Zeynep'in babası Rızvan vurulur ve aile büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim ile beklenmedik bir karşılaşma yaşarken, duygular yeniden su yüzüne çıkar. Didem'in Halil İbrahim'le yakınlaşması ise Zeynep'i büyük bir duygusal çıkmaza sürükler. Halil İbrahim, Zeynep'e hala uzak durmakta kararlıdır, ancak geçmişin izleri peşlerini bırakmaz.

3 EKİM NOW YAYIN AKIŞI