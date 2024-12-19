Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nesim'in trajik ölümü, tüm dengeleri altüst ederken Halil İbrahim ve Fikret, intikam için harekete geçer. Zeynep, Halil İbrahim'le tehlikeli bir buluşma gerçekleştirirken, Didem'in bebeğiyle ilgili riskli durumu aileyi daha da zor bir sürece sürükler. Bu sırada İskender ve Kaan'ın hamleleri, yeni bir çatışmanın fitilini ateşler.

Halil İbrahim ve Fikret, Nesim'in intikamını alabilecek mi? Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ bu tehlikelerden sağ çıkacak mı?

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