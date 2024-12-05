Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda 44. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim, hastaneden çıkışıyla birlikte geçmişin hesaplarını kapatmak için harekete geçer. Zeynep, İskender ve Kaan'ın baskıları altında mücadele ederken, aldığı cesur kararlarla dikkat çeker. Aileler arasındaki gerilim tırmanırken, Halil İbrahim'in sürpriz planı herkesin kaderini değiştirmek üzeredir.

Halil İbrahim'in adımları nasıl sonuçlanacak? Zeynep, üzerindeki baskıya boyun eğecek mi?

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