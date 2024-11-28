Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, Dursun'un beklenmedik ölümüyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Zeynep ve Halil İbrahim arasında tansiyon giderek yükselir. Didem ve Kaan, Zeynep ve Halil İbrahim'i birbirinden ayırmak için gizli bir iş birliği yapar. Bu sırada İskender, kayıp paralarının izini sürmeye devam eder ve büyük bir hamleye hazırlanır.

Fikret, bu suçlamaların üstesinden gelebilecek mi? Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ kopacak mı? İskender'in planı kimi hedef alacak?

İzlemek için TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
img

Değirmenin suyunun nereden geldiği belli oldu
img

Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Lyon küme düştü mü? AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.