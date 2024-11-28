Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, Dursun'un beklenmedik ölümüyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Zeynep ve Halil İbrahim arasında tansiyon giderek yükselir. Didem ve Kaan, Zeynep ve Halil İbrahim'i birbirinden ayırmak için gizli bir iş birliği yapar. Bu sırada İskender, kayıp paralarının izini sürmeye devam eder ve büyük bir hamleye hazırlanır.

Fikret, bu suçlamaların üstesinden gelebilecek mi? Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ kopacak mı? İskender'in planı kimi hedef alacak?

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