Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda 41. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda N SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim, Zeynep'i İskender'in evinden alıp götürerek tüm dengeleri bir kez daha değiştirir. İskender ve Kaan'ın öfkesi büyürken, Didem ve Kaan'ın iş birliği Zeynep ve Halil İbrahim'in bağını koparma noktasına getirir. Derviş'in beklenmedik hamlesi de ailedeki tansiyonu iyice yükseltir.

Halil İbrahim, Zeynep'e sahip çıkabilecek mi? İskender'in karşı hamlesi ne olacak?

HUDUTSUZ SEVDA BUGÜN YOK MU?

Hudutsuz Sevda bugün tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

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