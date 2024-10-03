Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim, Zeynep'in İskender'in oğluyla evlenme kararını öğrendiğinde büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim'e tamamen kapılarını kapatmıştır. Aileler arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Fikret Zeynep'i kararından döndürmek için çabalar. Ancak İskender'in gizli planları, herkesi bir felakete sürüklemeye kararlıdır. Zeynep, gerçekten evlenmeye razı olacak mı? Halil İbrahim, Zeynep'i kaybetmek üzere mi? Tüm dengeleri değiştirecek sürprizler bu bölümde açığa çıkıyor!

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

HUDUTSUZ SEVDA 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.