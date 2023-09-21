Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 2. Bölüm fragman izl

Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda 2. Bölüm fragman izle! Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Letolar'dan Zeynep (Miray Daner)'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda dizisi 2.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.