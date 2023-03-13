Hüdapar açılımı nedir, ne demek? Hüdapar oy oranı yüzde kaçtır, üye sayısı kaç? Hüdapar ne zaman, hangi yıl kuruldu?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Bunun ardından vatandaşlar Hüdapar hakkında bilgileri merak etti. Peki, Hüdapar açılımı nedir, ne demek? Hüdapar oy oranı yüzde kaçtır? Hüdapar ne zaman, hangi yıl kuruldu? İşte detaylar...

Hüdapar'ın açılımı nedir merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Hüdapar açılımı nedir, ne demek? Hüdapar oy oranı yüzde kaçtır? Hüdapar ne zaman, hangi yıl kuruldu? Hüdapar kurucusu kimdir? Hüdapar üye sayısı kaçtır? Ayrıntılar sizlerle...

HÜDAPAR AÇILIMI NEDİR?

Hüdapar'ın açılımı "Hür Dava Partisi" demektir.

HÜDAPAR NE ZAMAN KURULDU?

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

HÜDAPAR ÜYE SAYISI KAÇTIR?

2023 güncel sayımlara göre Hüdapar'ın üye sayısı 11.589 'dur.

HÜDAPAR KURUCUSU KİMDİR?

Hüdapar'ın kurucusu "Mehmet Hüseyin Yılmaz" 'dır.

HÜDAPAR TARİHÇESİ

HÜDA PAR 19 Aralık 2012'de kuruldu. Kurucu genel başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dan sonra 1. ve 2. olağan kongre sonucunda genel başkanlığa Zekeriya Yapıcıoğlu gelmiş ve 21 Mayıs 2018'de bu görevden istifa etmiştir. 3. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa İshak Sağlam seçilmiş ve 7 Ekim 2018 tarihinden, 2 Haziran 2021 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan Hür Dava Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin genel başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçilmiştir.

HÜDA PAR, 2023 genel seçimleri için Cumhur İttifakı'na katılmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiştir.

HÜDAPAR OY ORANI KAÇTIR?

Yerel seçimler

HÜDA PAR, 2014 yerel seçimlerinde oy oranı Ağrı'da %1.37, Batman'da %7.80, Bingöl'de %3.06, Bitlis'te %5.58, Diyarbakır'da %4.77, Mardin'de %2.00, Muş'ta %1.46, Siirt'te %1.16, Şırnak'ta %2.32 ve Van'da %0.65 oldu.

Genel seçimler

HÜDA PAR, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde Adana, Bitlis, Şırnak, Van, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Diyarbakır'dan bağımsız adayları destekledi ancak seçilen olmadı. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlere ise katılmadı.