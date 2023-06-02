Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Peki, Hüda- Par Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili yemini etti mi? İstanbul milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili yemini edecek mi?

TBMM'de 28. yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıp yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek. Peki, Hüda- Par Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili yemini etti mi? İstanbul milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili yemini edecek mi?

HÜDA- PAR ZEKERİYA YAPICIOĞLU MİLLETVEKİLİ YEMİNİ ETTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek. Yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1996 yılında Batman'da dünyaya geldi. Kürt siyasetçi ve hukuk adamı. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığı yapmıştır. Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüda Par 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmiştir.

1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemediHür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden gene başkanlığına seçildi.

21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçilmiştir.