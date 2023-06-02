Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Arama motorlarında ise Hüda- Par Şehzade Demir milletvekili yemini etti mi? Gaziantep milletvekili Şehzade Demir milletvekili yemini edecek mi? soruları aratılıyor.

Hüda- Par Şehzade Demir milletvekili yemini etti mi? sorusu merak edildi. TBMM'de 28. yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıp yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek. Vatandaşlar ise arama motorlarında Hüda- Par Şehzade Demir milletvekili yemini etti mi? Gaziantep milletvekili Şehzade Demir milletvekili yemini edecek mi? sorularına yanıt arıyor.

HÜDA-PAR ŞEHZADE DEMİR MİLLETVEKİLİ YEMİNİ ETTİ Mİ?

Meclis'te milletvekili yemin töreni henüz gerçekleşmedi. Yemin töreni bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek. İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek. Yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

ERDOĞAN DA TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılacak. Resmi törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek.

METNİ OKUMAYAN VEKİL KAYNAKLARINI KULLANMAYACAK

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Öte yandan Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri de devam edecek.

ŞEHZADE DEMİR KİMDİR?

1974 yılında Şırnak'ta doğmuştur. İlkokul eğitimin Çığır'da bitiren isim lise eğitimini ise Nusaybin'de gerçekleştirdi. HÜDA PAR Genel Sekreterlik görevini yürütürken gazetecilik görevini de devam ettirmektedir. Şehzade Demir evli ve beş çocuk babasıdır.