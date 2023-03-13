HÜDA-Par'dan yapılan açıklamada, "14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz" denildi. Gelişme sonrası HÜDA PAR oy oranı kaç, hangi ittifakta ve HÜDA PAR son seçimde yüzde kaç oy aldı gibi konular gündem oldu.

Hüdapar açılımı nedir, ne demek? Hüdapar oy oranı yüzde kaçtır, üye sayısı kaç? Hüdapar ne zaman, hangi yıl kuruldu?

HÜDA PAR oy oranı kaç, hangi ittifakta ve HÜDA PAR son seçimde yüzde kaç oy aldı gibi konular son günlerde ençok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki,HÜDA PAR oy oranı kaç, hangi ittifakta? HÜDA PAR son seçimde yüzde kaç oy aldı?

HÜDA PAR HAKKINDA

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

Tarihçe

HÜDA PAR 19 Aralık 2012'de kuruldu. Kurucu genel başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dan sonra 1. ve 2. olağan kongre sonucunda genel başkanlığa Zekeriya Yapıcıoğlu gelmiş ve 21 Mayıs 2018'de bu görevden istifa etmiştir 3. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa İshak Sağlam seçilmiş ve 7 Ekim 2018 tarihinden, 2 Haziran 2021 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan Hür Dava Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin genel başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçilmiştir.

HÜDA PAR, 2023 genel seçimleri için Cumhur İttifakı'na katılmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiştir.

HÜDAPAR SEÇİM SONUÇLARI

,2014 yılında yerel seçimlere katılan HÜDA-PAR'ın oy oranları, Ağrı'da %1.37, Batman'da %7.80, Bingöl'de %3.06, Bitlis'te %5.58, Diyarbakır'da %4.77, Mardin'de %2.00, Muş'ta %1.46, Siirt'te %1.16, Şırnak'ta %2.32 ve Van'da %0.65 oldu.

HÜDA-PAR 2018 seçimlerinde ise %0.03 oranında oy aldı.

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