HÜDA-PAR, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş için suç duyurusunda bulundu. HÜDA PAR'ın neden suç duyurusunda bulunduğu araştırılıyor. Peki, Hüda Par neden suç duyurusunda bulundu? Mansur Yavaş Hüda Par ne dedi? Hüda Par Mansur Yavaş olayı nedir? İşte detaylar...

HÜDA-PAR, 19 Nisan'daki Sinop mitinginde yaptığı konuşmadan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Mansur Yavaş'ın mitingde söylediği sözler araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hüda Par neden suç duyurusunda bulundu? Mansur Yavaş Hüda Par ne dedi? Hüda Par Mansur Yavaş olayı nedir? Detaylar haberimizde...

HÜDA PAR NEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU?

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. HÜDA-PAR, Sinop mitingindeki konuşmasında "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Mansur Yavaş ise "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz" dedi.

MANSUR YAVAŞ HÜDA PAR NE DEDİ?

Mansur Yavaş, HÜDA-PAR'ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın Twitter paylaşımı şöyle: "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir."