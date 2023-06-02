HÜDA PAR milletvekilleri! 2023 HÜDA PAR kaç milletvekili çıkardı? HÜDA PAR kaç oy aldı, kiminle ittifak kurdu?

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HÜDA PAR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR, 4 adayını da Meclis'e göndermeyi başardı. Sonuçların açıklanmasının ardından HÜDA PAR'lılar Kürtçe halaylar eşliğinde kutlama yaptı. Seçimlere AK Parti listelerinden giren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) TBMM'ye vekil göndermeyi başardı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı vekil seçilerek Meclis'e girdi.

HÜDA PAR KİMİNLE İTTİFAK?

AK Parti listelerinden girdiği seçimlerde 4 adayını Meclis'e gönderebilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin konuştu. Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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