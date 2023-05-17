Sosyal medyada Hüda-Par'ın vekil sayısında 2 azalma olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Konu hakkında resmi açıklama yapıldı. Peki, Hüda Par milletvekili sayısı 2'ye mi düştü 2023? Hür Dava Partisi milletvekili sayısı kaç, 4 mü 2 mi? Resmi vekil sayıları kaç? HÜDA PAR 2 milletvekili mi var 4 milletvekili mi var? İşte detaylar...

HÜDA PAR, Batman ve Mersin'deki seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarla ilgili açıklama yaptı. İtirazların sonuçlandığı ve seçilen milletvekili sayısında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten HÜDA PAR, oy sayılarının arttığını vurguladı.Hüda Par milletvekili sayısı 2'ye mi düştü 2023? Hür Dava Partisi milletvekili sayısı kaç, 4 mü 2 mi? Resmi vekil sayıları!

HÜDA PAR MİLLETVEKİLİ SAYISINDA DÜŞME Mİ OLDU, İDDİALAR YALAN MI?

AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR, Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda milletvekili sayılarının düştüğüne ilişkin haberleri yalanlayarak tam tersine partinin oy sayısının arttığını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin sonuçların 19 Mayıs'ta ilan edileceği hatırlatılan açıklamada, kesin sonuçlar açıklandığında vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığının görüleceği kaydedildi. Açıklamada, "Görülmektedir ki malum zevat, her ne kadar ikinci tur stratejisini de algılar üzerine kurup buradan oy devşirmek amacıyla çabalamaktaysa da bu kirli stratejileri hezimetlerini daha da ağırlaştıracaktır." ifadesi kullanıldı.

HÜDA PAR MECLİSTE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YALAN MI?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların değerlendirildiğini açıkladı. Sosyal medyada ortaya atılan bazı görsellerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yener, "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmektedir" dedi.