Türkiye'de yer almakta olan birçok siyasi parti, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Özellikle seçim döneminin gelmesi ile HÜDA PAR Kimdir? Sorusu gündemde yerini aldı. Merak edilen diğer sorular ise kurucusu kim, açılımı ne? ne demek, ne anlama geliyor? Soruları oldu. Peki, HÜDA PAR Kimdir? HÜDA PAR kurucusu kim, açılımı ne? HÜDA PAR ne demek, ne anlama geliyor?

Son zamanların dikkat çeken partileri arasında yer alan HÜDA PAR Kimdir? Araştırılıyor. 2012 Yılında kurulan HÜDA PAR, birçok farklı tartışma konusu ile birlikte vatandaşların dikkatini çekiyor ve gündemdeki yerini koruyor. Bu olaylar ile birlikte HÜDA PAR Kimdir? Sorusu da araştırılmaya devam ediliyor. Peki, HÜDA PAR Kimdir? HÜDA PAR kurucusu kim, açılımı ne? HÜDA PAR ne demek, ne anlama geliyor?

HÜDA PAR KİMDİR?

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

HÜDA PAR KURUCUSU KİM?

HÜDA PAR 19 Aralık 2012'de kuruldu. Kurucu genel başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dan sonra 1. ve 2. olağan kongre sonucunda genel başkanlığa Zekeriya Yapıcıoğlu gelmiş ve 21 Mayıs 2018'de bu görevden istifa etmiştir. 3. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa İshak Sağlam seçilmiş ve 7 Ekim 2018 tarihinden, 2 Haziran 2021 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan Hür Dava Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin genel başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçilmiştir.