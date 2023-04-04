HÜDA PAR hangi ittifakta? HÜDA PAR Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde HÜDA PAR hangi ittifakta oldu. Peki, HÜDA PAR hangi ittifakta?