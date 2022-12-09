HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu Kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

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HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu (d. 1966; Batman), Kürt siyasetçi ve hukuk adamı. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığı yapmıştır. Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüda Par 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmiştir.

1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçilmiştir.