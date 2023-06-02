Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Peki, Hüda- Par Faruk Dinç milletvekili yemini etti mi? Mersin milletvekili Faruk Dinç milletvekili yemini edecek mi?

TBMM'de 28. yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıp yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek. Peki, Hüda- Par Faruk Dinç milletvekili yemini etti mi? Mersin milletvekili Faruk Dinç milletvekili yemini edecek mi?

HÜDA- PAR FARUK DİNÇ MİLLETVEKİLİ YEMİNİ ETTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek. Yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

FARUK DİNÇ KİMDİR?

Faruk Dinç, 1985 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde dünyaya geldi. Dinç, ilkokulu Pekmezciler köyünde ve ortaokulu Dicle Kocaalan YİBO'da okudu. Ardından lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yaptı. Faruk Dinç, yerel ve ulusal kanalda siyer ve sağlık programlarının yapımcılığını ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

Faruk Dinç, HÜDA PAR'la başlayan siyasi hayatı partisinin kurucu gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundu. HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Faruk Dinç, bir dönem Diyarbakır İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Dinç, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce biliyor.