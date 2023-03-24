HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda mı? Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı uzun süredir tartışılan HÜDA PAR, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını verdi. Peki, HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda mı? HÜDA PAR seçime nasıl katılacak? Detaylar...

HÜDA PAR CUMHUR İTTİFAKI'NDA MI?

Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan HÜDA PAR'dan, 14 Mayıs'la ilgili bir yeni adım geldi. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden girme kararı aldıklarını duyurdu.

"ÖNCELİĞİMİZ İTTİFAKIN TOPLAM ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMASI"

Yapıcıoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille temsil edileceğinden ziyade, ittifakın toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı konusu oldu. Bu seçimlerde birinci hedefimiz Sayın Erdoğan'ın ipi önde göğüslemesi, bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. İkinci sıradaki önceliğimiz de meclis seçimlerinde çoğunluk sağlanması. Üçüncü talebimiz de partimizin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu önceliklere göre vardığımız karar şudur; 14 Mayıs'ta seçimlere AK Parti listelerinden gireceğiz.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN'A DESTEK VERECEĞİMİZİ İLAN ETMİŞTİK"

Zira kendi logomuzla katılmamız durumunda, biraz önce bahsettiğim önceliklerin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle böyle bir karar aldık. Varmış olduğumuz kararın milletimiz, memleketimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Daha önce zaten cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Parlamento seçimlerine de AK Parti listelerinde gösterilmek üzere birlikte katılacağız."

ERDOĞAN: TAMAMIYLA YERLİ VE MİLLİ BİR YAPI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Hüdapar'la ilgili olarak, "Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz de mümkün değil. HÜDAPAR da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı. Bu desteği çok önemli ve kıymetli buluyorum" diye konuşmuştu.