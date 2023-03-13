14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmenin ardından HÜDA PAR Cumhur İttifakı katıldı mı? HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda mı? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

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Türkiye'nin gündeminde yer alan seçim ile ilgili yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Seçime kısa zaman kala vatandaşlar arama motorlarında HÜDA PAR Cumhur İttifakı katıldı mı? HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda mı? sorularını araştırdı. Peki, HÜDA PAR Cumhur İttifakı katıldı mı? HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda mı? İşte detaylar...

HÜDA PAR CUMHUR İTTİFAKINA KATILDI MI?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi. Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

AK PARTİ HEYETİ ZİYARETE GELECEK

Yapıcıoğlu, AK Parti'den bir heyetin önümüzdeki Pazartesi günü Ankara'da HÜDA PAR Genel Merkezine geleceğini ve bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında heyet, dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na katılma taleplerini Erbakan'a ilettiklerini belirterek, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar." dedi. Fatih Erbakan ise, "Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz." ifadelerini kullandı.