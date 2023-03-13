Hüda Par Başkanı kim? merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs'ta aramıza yeni katılacak dostlarımızla 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak destan yazacağız" açıklamasından saatler sonra HÜDA PAR'dan bir açıklama yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Hüda Par Başkanı kim? Hüda Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli? sorularının yanıtı haberimizde.

HÜDA PAR BAŞKANI KİM?

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

HÜDA PAR BAŞKANI ZEKERİYA YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu (d. 1966; Batman), Kürt kökenli Türk siyasetçi ve hukuk adamı. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığı yapmıştır. Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüda Par 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmiştir. 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi. 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti. 2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçilmiştir.