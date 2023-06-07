Hububat fiyatlarının açıklanması bir süredir merakla beklenen ve Hububat fiyatları açıklandı mı 2023? Şeklinde araştırılan konular arasında yer alıyordu. Peki, Hububat fiyatları açıklandı mı 2023? Buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 TMO buğday ve arpa alım fiyatları güncel!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte Hububat fiyatları açıklandı mı 2023? Buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Soruları yanıt buldu. Böylece bir süredir gündemde yerini almakta olan 2023 TMO buğday ve arpa alım fiyatlarına dair sorular netlik kazandı. Peki, Hububat fiyatları açıklandı mı 2023? Buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 TMO buğday ve arpa alım fiyatları güncel!

HUBUBAT FİYATLARI AÇIKLANDI MI 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı;

''Geçen ay başında yaş çay alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirmiştik. Bugün de buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başında bin lira arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir. ''

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan ''Toprak Mahsulleri Ofisinin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. "Hububat Üretim Primi" desteğiyle birlikte üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir.'' açıklaması olan bir paylaşımda bulundu.