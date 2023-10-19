Huawei ve Seres Ortaklığıyla Aito, Yeni Elektrikli Otomobilini Üretmeye Başladı

Huawei ve Seres tarafından kurulan Aito, yeni elektrikli otomobili Aito M9 SUV için seri üretime başladı. Çin'deki fabrikada testleri tamamlayan şirket, yılda 700 bin araç üretme kapasitesine sahip fabrikasıyla dikkat çekiyor. Aito M9 SUV, Aralık ayında tanıtılacak ve lüks markalarla rekabet etmesi bekleniyor.

Huawei ve Seres tarafından kurulan Aito, yeni elektrikli otomobili için vitesi artırdı. Çin'deki fabrikada testleri tamamlayan şirket, Aito M9 SUV için seri üretime başladı. Yılda 700 bin araç üretme kapasitesine sahip fabrika şimdiden merak uyandırdı.

Aito M9 SUV Aralık'ta tanıtılacak

Çinli elektrikli otomobil girişimi Aito, Seres'in fabrikasında M9 SUV'un seri üretimine start verdi. İlk M9 modelleri montaj hattından indiren Aito, resmi lansmanı ise Aralık ayında yapmayı planlıyor.

M9 SUV, 5,23 metre uzunluğunda ve 3,11 metre aks mesafesi sahip olması merak uyandırıyor. Boyut açısından Mercedes Benz GLS'den biraz daha büyük olacağını belirtmek gerekiyor.

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İddialara göre araç iki güç aktarma organı seçeneğiyle sunulacak. Bunlardan biri 390kW ve 530 hp güç üreten çift motorlu tamamen elektrikli versiyon iken; diğeri ise 365kW güç ve 167 km menzil sağlayan 40kWh bataryalı model olacak.

İlk olarak Çin'deki lüks markalarla rekabet etmesi beklenen Aito M9'un Aralık ayında satışa sunulması planlanıyor. 68 bin dolardan başlayacak fiyat etiketiyle pazarda dikkatleri üzerine çekeceğini söylemek mümkün.

Aito'nun ayrıca M5 ve M7 şeklinde iki SUV modeline daha sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak 700 bin üretim kapasiteli Seres fabrikasındaki üretimler, M9'un şimdiye kadarki en dikkat çekici model olacağını gösteriyor.

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