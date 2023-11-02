Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Huawei markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Huawei hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Huawei hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Huawei hangi ülkenin markası, kimin malı?

HUAWEİ HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Kuruluş tarihi: 15 Eylül 1987, Shenzhen, Çin

Huawei Technologies Co. Ltd. veya kısa adıyla Huawei, merkezi Çin'in Shenzen şehrinde bulunan, Çin menşeli ve çok uluslu bir şirkettir.

Huawei, 2012 yılı itibarıyla, Ericsson'u geçerek dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi konumuna gelmiştir.

Huawei, 1987 yılında, eski bir subay olan Ren Zhengfei tarafından kendisine ait özel bir şirket olarak kurulmuştur.

Huawei'nin temel amacı kurulduğu günden beri geniş bant ağı, hücresel ağ, ağ donanımı, yarı iletken, ağ ve telekomünikasyon cihazları üretmek ve bu cihazları Çin ve diğer yabancı ülkelere pazarlayıp teknik destek hizmeti sağlamak olmuştur.

Şirketin 2015 yılı verilerine göre dünya üzerinde 170.000'den fazla çalışanı vardır ve bunların 76.000'i AR-GE (Araştırma & Geliştirme) alanında çalışmaktadır.

Huawei, Çin, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Pakistan, Fransa, Belçika, Almanya, Kolombiya, İsveç, İrlanda, Hindistan, Rusya ve Türkiye'de olmak üzere toplam 21 tane AR-GE enstitüsüne sahiptir.

Şirketin ikinci büyük AR-GE merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve ABD ile yaşanan gerilimin ardından şirket, Türkiye'yi merkez üs olarak konumlandırmıştır.

Şirket, 2013 yılında AR-GE alanındaki 5 milyar $ kazancını 2014'te 6.4 milyar $'a yükseltmiştir.

Firmanın 2014'teki karı 34.2 milyar CNY'dir (15.4 milyar ₺).

Halen 140'tan fazla ülkeye hizmet verip dünyanın en büyük 50 telekomünikasyon operatörünün 45'inin sahibidir.

Google, 20 Mayıs'ta Android işletim sistemi güncellemelerini Huawei telefonlar için sınırladığını duyurdu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bir sonucu olarak görülen[18] bu gelişmeden sonra Huawei, yeni işletim sistemi için HarmonyOS ve Huawei EMUI sistemini, Huawei AppGallery, Petal Search, Petal Haritalar ve Huawei Mobil Servisleri'ni geliştirmeye başladı.

Şirket, Google ile arasında yaşanan anlaşmazlığı son kullanıcıya anlatmak için huaweimatters.com sitesini kurdu.

Şirket, 2019 yılında duyurduğu HarmonyOS işletim sistemini 2 Haziran 2021 tarihinde tüm dünyaya tanıtımını yaptı