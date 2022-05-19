HSK başkanı Mehmet Akif Ekinci kimdir? Mehmet Akif Ekinci hayatı ve biyografisi - Haberler

HSK başkanı Mehmet Akif Ekinci kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mehmet Akif Ekinci'nin görevi nedir? Mehmet Akif Ekinci kaç yaşında, nereli? İşte, Mehmet Akif Ekinci hayatı ve biyografisi...

HSK BAŞKANI MEHMET AKİF EKİNCİ KİMDİR?

1967 yılında Cizre'de dünyaya geldi. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1994 yılında İstanbul Hâkim Adayı olarak başladığı mesleki kariyerinde sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri, İstanbul Cumhuriyet Savcısı ve 2014 ila 2017 yılları arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine seçilmiş olan Sayın Ekinci, dört yıllık Kurul Üyeliğinin ardından 27 Mayıs 2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla ikinci kez Kurul Üyeliğine seçildi.

7 Haziran 2021 tarihli Genel Kurul'da İkinci Daire Başkanlığı ve Kurul Başkanvekilliğine seçilmiş olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

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