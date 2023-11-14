İngiltere merkezli dev banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından, HSBC şubeleri kapanıyor mu, Türkiye'deki hangi şubeler kapanacak? soruları gündem oldu.

HSBC şubeleri kapanıyor mu, Türkiye'deki hangi şubeler kapanacak?

HSBC şubeleri kapanıyor mu? İngiltere merkezli dev banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından,HSBC şubeleri kapanıyor mu, Türkiye'deki hangi şubeler kapanacak? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

HSBC ŞUBELERİ KAPANACAK MI?

Dünyaca ünlü dev banka HSBC, Türkiye'deki 23 şubesini kapatma kararı aldı. HSBC, yurt genelindeki şube sayısını 44'e düşürecek.

HSBC'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bankadan konu hakkında BloombergHT'ye yapılan açıklamada, "Birikim Yönetimi ve Bireysel Bankacılık alanındaki faaliyetlerimizi önümüzdeki büyüme fırsatlarından daha da iyi yararlanabilmek üzere yeniden tasarlarken, Kurumsal ve Küresel Bankacılık'ta odağımızı ve hizmetlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Aldığımız aksiyonlar etkinliğimizi artıracak, faaliyetlerimizi optimize edecek ve müşterilerimize Türkiye'deki 44 şubemizle en iyi bankacılık hizmetini sunmamızı destekleyecek" denildi.

HSBC

HSBC'NİN TÜRKİYE'DE KAÇ ÇALIŞANI VAR?

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, eylül itibarıyla bankanın 67 şubesi ve 1.712 çalışanı bulunuyordu. Banka açıklamasında yeni düzenlemeler sonrası çalışan sayısının nasıl etkileneceği belirtilmedi.