Hristiyan aleminin önemli ismi Aziz Vlas'a anıt mezar yapılıyor

Hristiyan aleminin en önemli isimlerinden Aziz Vlas'ın anıt mezarının yapımına başlandı

1200 kiliseye adı verildi, anıt mezarı yapılıyor

SİVAS - Hristiyan aleminin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen ve Avrupa'da 1200 kiliseye ismi verilen Aziz Vlas'a anıt mezar yapımına başlandı.

Hristiyanlık tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas'ın Sivas'ta Kaleardı Mahallesi'nde bulunan temsili mezarın inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatmıştı. Daha önce temsili mezarın bulunduğu alanda arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında sona gelindi. Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda çocuğa ismi verilen, adına çok sayıda kilise ve manastırın ithaf edildiği Aziz Vlas'ın mezar yeri ile ilgili proje başladı. Sivas Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde söz konusu alana çevre düzenlemesi ve Aziz Vlas'ın anıt mezar yapımı başlatıldı.

"Aziz Vlas'ın 280 ve 316 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir"

Sanat Tarihçi Onur Aydın, Aziz Vlas'tan bahsederek, "Azizi Vlas göz ve boğaz evliyası olarak bilinmektedir. Kendisi hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından tanınan bir kişiliktir. Kendisi Hz. İsa'nın dinine inanmayanlar tarafından öldürülmüştür. Aziz Vlas'ın 280 ve 316 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Burada kendisine ait olduğu düşünülen mezar alanında insanlar tarafından ziyaret ediliyordu. Burada bir çevre düzenlenmesi yapılıyor, çevre düzenlenmesi bittikten sonra hem Aziz Vlas'ın mezar alanıyla ilgili çalışmalar bitmiş olacak hem de Sivas turizmine katkı sağlayacak bir alan oluşturulacak" dedi.

"Buraya bir anıt mezar yapılacak"

Aydın, alana anıt mezar yapılarak ziyarete açılacağından bahsederek, "Buraya bir anıt mezar yapılacak. Anıt mezar hem yabancı hem de yerli turistler tarafından ziyaret edilebilecek. Burada daha önceden de bir mezar alanı vardı ama kimse tarafından bilinmiyordu, sadece mahalle sakinleri tarafından biliniyordu. Bu çalışmayla birlikte mezar yapısı daha da ön plana çıkartılarak turizme kazandırılacak, ziyarete açılacak" diye konuştu.

"Sivas'ta din turizminin de canlanacağını düşünüyoruz"

Aydın, Aziz Vlas anıt mezarının Sivas'ta din turizmini artıracağını söyleyerek, "Bu çalışmalar 2021 yılında müze başkanlığı tarafından başlatıldı. Burada deneyimli bir ekip kazı çalışmalarına başladı ve kazı çalışmalarının sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bundan sora projenin ziyarete açılması için hızlı bir çalışma yapılacak ve turizme kazandırılacak. Burada tarihi kalıntılar var, bu kalıntılar içerisinde ortaçağ dönemine ait duvarlar var o dönemde kullanılan tandırlar var. Bu çalışmalarla birlikte bu kalıntılar da korunacak. Bu çalışmaların sona ermesiyle beraber Sivas'ta din turizminin de canlanacağını, buraya ziyaretler olacağını ve turistlerin geleceğini düşünmekteyiz. Sivas turizmi için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum "ifadelerini kullandı.