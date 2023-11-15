Gündemin merak edilen konuları arasında yer alan Hrant Dink cinayeti, ülkemizde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Hrant Dink kimdir, ne zaman öldü? Hrant Dink neden ve nasıl öldürüldü? İşte detaylar...

Hrant Dink kimdir, ne zaman öldü? Hrant Dink neden ve nasıl öldürüldü?

Hrant Dink kimdir? Gündemin merak edilen konuları arasında yer alan Hrant Dink cinayeti, ülkemizde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Hrant Dink kimdir, ne zaman öldü? Hrant Dink neden ve nasıl öldürüldü? Detaylar haberimizde...

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink, 1954 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babası Sivas'ın Gürün ilçesinde, annesi Gülvart ise Sivas'ın Kangal ilçesinde doğup büyümüştü. Anne ve babası 1961 yılında İstanbul'a taşınmalarının ardından boşandı. Hrant ve iki kardeşi Gedikpaşa'daki Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi.

Dink bu sırada Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist çizgisinde siyaset yapmaya başladı. O yıllarda, örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi.

Kardeşleriyle birlikte açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerini sürdürürken, eşi Rakel'le kendileri gibi Anadolu'dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nı yönetmeye başladı. Açılışından 21 yıl sonra kampa devlet el koydu. Askerliğini Denizli Piyade Alayı'nda sekiz ay kısa dönem er olarak yaptı.

Bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazı hayatına başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı. İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne, "Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak ön yargılar kırılır"diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi. 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Agos dışında Zaman ve Birgün gazetelerinde yazdı.

19 Ocak 2007'de Şişli'de Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi'nin çıkışında, saat 14:54'de yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürüldü. Katil zanlısı olarak, 19 yaşındaki Ogün Samast adlı kişi, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek, Samsun otogarında yakalandı.

HRANT DİNK ÖDÜLLERİ NELER?

Hrant Dink, 2006'da İnsan Hakları Derneği "Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü"

Henri-Nannen Düşünce Özgürlüğü ve Cesur Gazetecilik Ödülü"

Oxfam Novib "Pen İfade Özgürlüğü Ödülü"

2007'de Bjørnson İnsan Hakları Ödülü, Özgürlük Özel Ödülü

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ödülü

Vahan Tekeyan Kültür Derneği Ödülü, Knights of Vartan Derneği "Yılın Adamı" Ödülü

Amerika Ermeni Meclisi "Seçkin İnsan Ödülü"

Yılmaz Güney Festivali, "Festival Özel Ödülü"

Uluslararası İspanya Gazeteciler Derneği "Uluslararası Basın Ödülü"

PEN Uluslararası Yazarlar Birliği "Hermann-Kesten Madalyası"

ATİK - YDG 17. Gençlik Kültür Sanat Festivali "Jüri Özel Ödülü"

PAN Austria "İnsan Hakları Ödülü", IPI "Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı Ödülü"

Marsilya - "Uluslararası Özgür İfade Ödülü"

2008'de AASSSG "Üstün Başarı Ödülü" ile Fordham Üniversitesi "İnsan Hakları Savunuculuğu Ödülü",

2010 - Padova Belediyesi "Doğruluk Ödülü" ile Johann -Philipp-Palm Vakfı İfade Özgürlüğü ve Basın Ödüllerine layık görüldü.

HRANT DİNK NEDEN ÖLDÜ? HRANT DİNK'İN KATİLİ KİM?

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli'de Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi'nin çıkışında, üç el silah atışıyla öldürüldü. Katili 19 yaşındaki Ogün Samast ise babasının ihbarı üzerine Samsun otogarında yakalandı. Böylelikle Dink, Türkiye'de 1909 yılından bu yana, suikast sonucu öldürülen 62. gazeteci oldu.