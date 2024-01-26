HPV aşısı nedir, ücretli mi, erkeklere de yapılır mı, kanserden korur mu?

İnsan papilloma virüsü ( Hpv ), papillomaviridae ailesinde bulunan bir DNA virüsüdür. 200'den fazla çeşidi bulunan insan papilloma virüsü, cinsel yolla bulaşan hastalıklara sebep olan virüs türlerinden biridir. Bulaşıcılığı yüksek olan insan papilloma virüsünün yaklaşık 40 çeşidi genital siğillere neden olurken, bazı türleri kansere neden olur. HPV aşısı nedir, ücretli mi, erkeklere de yapılır mı, kanserden korur mu?

HPV AŞISI NEDİR?

İnsan papilloma virüsü aşıları, belirli insan papilloma virüsü türlerinin neden olduğu enfeksiyonu önleyen aşılardır. Mevcut HPV aşıları, iki, dört veya dokuz tip HPV'ye karşı koruma sağlar. Tüm HPV aşıları, en büyük rahim ağzı kanseri riskine neden olan en az HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlar.

DSÖ: TEK DOZ HPV AŞISI RAHİM AĞZI KANSERİNİ ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen insan papilloma virüsünün (HPV) tek dozunun, kanseri önlemek için yeterli olduğunu açıkladı.

Aşı etkililiklerine dair araştırmaları değerlendirmek üzere 4-7 Nisan'da toplanan DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), toplantıların ardından yayımladığı değerlendirmede HPV aşısının etkililiğine ilişkin son verileri paylaştı.

Grubun değerlendirmesinde, "tek doz HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yeterli düzeyde sağlam koruma sağladığı" sonucuna varıldı.

HPV aşısına dair araştırma sonucunun "ezber bozucu" nitelikte olduğu ve dünya genelinde tek doz kullanımının, orta ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin aşıya erişimini sağlayıp daha fazla kanser vakasını önleyebileceği vurgulandı.

SAGE'nin bundan önceki yönergelerinde çocuk, genç ve yetişkin kadınlara 2 doz HPV aşısı tavsiyesi yapılmıştı.

HPV AŞISIÜCRETLİ Mİ?

HPV Aşısı Fiyatı Ne Kadar? Gardasil 4'ün aşı ücreti 1900 TL, Gardasil 9'un aşı ücreti 2600 TL'dir.

ERKEKLERE DE YAPILIR MI?

Uygulanan tüm HPV aşıları, en büyük rahim ağzı kanseri riskine neden olan HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlar. Hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilen HPV aşısı, 11 veya 12 yaşlarından itibaren rutin olarak tavsiye edilir.