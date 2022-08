House of the Dragon, George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratılan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç sava?a giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. House Of The Dragon Oyuncuları! House Of The Dragon oyuncu kadrosu merak ediliyor.

House Of The Dragon oyuncuları! House of the Dragon, George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratılan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç sava?a giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. House Of The Dragon Oyuncuları! House Of The Dragon oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar...

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Paddy Considine, I. Viserys Targaryen rolünde:

Westeros kralı. "Sıcak, kibar ve dürüst bir adam" olarak bilinen Viserys, lordlar konseyi tarafından Jaehaerys Targaryen'in yerine kral olarak seçildi.

Emma D'Arcy, Rhaenyra Targaryen rolünde:

Westeros'un ilk kraliçesi olmayı bekleyen bir ejderha binicisi.

Olivia Cooke, Alicent Hightower rolünde:

Westeros kraliçesi, Viserys'in ikinci eşi ve Otto Hightower'ın kızı.

Matt Smith, Daemon Targaryen rolünde:

Deneyimli bir savaşçı ve ejderha binicisi, Rhaenyra'nın amcası ve Viserys'in küçük erkek kardeşi.

II. Aegon Targaryen:

Viserys ve Alicent'in ilk doğan çocuğu ve Rhaenyra'nın taht iddiasına meydan okuyarak bir iç savaş başlatan küçük üvey kardeşi.

Rhys Ifans, Otto Hightower rolünde:

Alicent'in babası, Viserys'e ve krallığa hizmet eden Kral Eli.

Steve Toussaint, Corlys Velaryon rolünde:

"Deniz Yılanı" olarak da bilinen Velaryon Hanesi'nin lordu ve Westeros'un en ünlü denizcisi.

Eve Best, Rhaenys Velaryon rolünde:

Lord Corlys'in karısı ve "Asla Varolmayan Kraliçe" olarak da bilinen bir ejderha binicisi.

Sonoya Mizuno, Mysaria rolünde:

Daemon'un en güvenilir müttefiki olmak için yükselen yabancı doğumlu bir köle.

Fabien Frankel, Criston Cole rolünde:

Yetenekli bir kılıç ustası.

HOUSE OF THE DRAGON PRODÜKSİYON

Gelişimi

Kasım 2018'de, Buz ve Ateşin Şarkısı serisi'nin yaratıcısı George R. R. Martin, "potansiyel bir yan ürün serisinin Ateş ve Kan'a dayalı olacağını" belirtti.

Senaryo

Ocak 2020'de HBO Programlama Başkanı Casey Bloys, senaryo yazma sürecinin başladığını ve dizinin 2022'de prömiyer yapacağını tahmin ettiğini belirtti.

Rol dağılımı

Oyuncu seçimi Temmuz 2020'de başladı. Paddy Considine, Ekim 2020'de I. Viserys Targaryen rolünü üstlendi. Aralık ayında, Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy sırasıyla Alicent Hightower, Daemon Targaryen ve Rhaenyra Targaryen rollerini üstlenirken, Danny Sapani belirlenmemiş bir rolü canlandırmak için müzakerelere katıldı. Şubat 2021'de ana oyuncu kadrosuna Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno katıldı. Nisan 2021'de Fabien Frankel oyuncu kadrosuna Sör Criston Cole olarak katıldı.

Çekimler

On bölümlük ilk sezonun ana çekimleri Nisan 2021'de başladı ve 2022'de yayınlanması planlanıyor. Dizi, ilk olarak Birleşik Krallık'ta çekiliyor. Nisan 2021'in son haftasında çekimler İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall eyaletinde yapıldı. Productionlist'e göre, ilk sezonun bir kısmı İspanya ve Kaliforniya'da çekilecek.