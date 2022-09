Özellikle Game Of Thrones serisinin izleyicileri tarafından merak edilen House Of The Dragon nereden, nasıl izlenir? Sorusunu sizler için yanıtladık. House Of The Dragon dizisinin başlamasıyla birçok kişinin dikkatini çekti ve insanlar House Of The Dragon nereden, nasıl izlenir? Araştırmasını yapmaya başladı. Peki, House Of The Dragon nereden, nasıl izlenir? House Of The Dragon nerede yayınlanıyor?

House Of The Dragon nereden, nasıl izlenir? Sorusu, dizi yayınlandıktan sonra dizi hakkında oldukça merak edilen ve sık sık aratılan konul arasında girdi. Dünya üzerinde en çok sevilen ve takip edilen diziler arasında yer alan Game of Thrones dizisinin yan dizisi olarak yayınlanacak olan House of The Dragon dizisine olan ilgi oldukça arttı. Peki, House Of The Dragon nereden, nasıl izlenir? House Of The Dragon nerede yayınlanıyor?

HOUSE OF THE DRAGON NEREDEN, NASIL İZLENİR?

George R. R. Martin'nin Fire and Blood isimli eserinden uyarlanacak olan dizi, Game of Throne dizisinde yer alan döneminin 300 yıl öncesindeki Targaryen hanesini anlatacaktır. Game of Thrones dizisinin yan dizisi olarak başlayacak olan House Of The Dragon dizisi, 21 Ağustos gecesinde HBO Max platformunda izleyicileri ile buluştu. Diziyi izlemek isteyen kullanıcılar HBO Max platformu üzerinden İngilizce olarak diziyi izleyebilirler.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Matt Smith

Milly Alcock

Emma D'Arcy

Olivia Cooke

Graham McTavish

Paddy Considine

Eve Best

Savannah Steyn

Emily Carey

Sonoya Mizuno