Game of Thrones'un yan dizisi niteliğinde çekilen dizi, diziseverler tarafından fazlasıyla sevildi. Dünya çapında heyecanla beklenen dizinin yayına girmesi ile dizinin izlenmesi bir oldu. Game of Thrones dizisinin tüm dünyada ilgiyle izlenmesi ve büyük bir hayran kitlesi kazanması üzerine House of the Dragon dizisi de aynı ilgi ile izlenmekte. House of the Dragon nereden izlenir? House of the Dragon nerede yayınlanıyor? House of the Dragon izleme linki!

House of the Dragon nereden izlenir? Sorusu gündemde yer alıyor. House of the Dragon dizisi 5. Bölümünü de yayınlandı. Diziseverler ise House of the Dragon dizisini nereden izleyeceğini araştırıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken dizinin yayınlanmasıyla izleyicilerin ilgi odağı oldu. Game of Thrones dizisinin hayranları şimdi de House of the Dragon dizisine hayranlık duymaya başladı. Herkes tarafından merak edilen House of the Dragon dizisini izlemek için haberimizin devamında bulunan link ile ulaşabilirsiniz. House of the Dragon nereden izlenir? House of the Dragon nerede yayınlanıyor? House of the Dragon izleme linki!

HOUSE OF THE DRAGON NEREDEN İZLENİR?

House of the Dragon dizisi 10 bölümlük ilk sezonu ile HBO'da yayınlanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

Game of Thrones dizisine benzerlik gösteren dizi, Game of Thrones'tan 300 yıl öncesini konu olarak ele alıyor. Targaryenlerin savaşını konu olarak işleyen dizi, George R. R. Martin'in Buz ve Ateş Şarkısı kitap serisinden uyarlandı. Targaryenlerin Demir tahtı koruma savaşını konu ediniyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Matt Smith

Milly Alcock

Emma D'Arcy

Olivia Cooke

Graham McTavish

Paddy Considine

Eve Best

Savannah Steyn

Emily Carey

Sonoya Mizuno